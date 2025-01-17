Курское наступление: Россия освобождает большую часть захваченной территории

Российская армия наступает на всех направлениях в Курской области. Войска освободили 63,2% (801 кв. км) территории, которую ВС Украины изначально захватили в регионе (1268 кв. км), сообщает пресс-служба Минобороны России в регулярной сводке.

За две недели января российские военные деоккупировали четыре населенных пункта Курской области — Русское Поречное, Александрия, Кругленькое и Леонидово. Украинские войска перебрасывают в регион новые резервы, но отступают со значительными потерями.

Курскую область освобождают бойцы российской группировки войск «Север».

ВС России отразили контратаку украинцев в направлении хутора Бердин. Противник безуспешно пытался остановить наступление российских сил и прорвать зону блокирования.

В январе в Курской области погибли более 5600 украинских военных. Уничтожено свыше 570 единиц военной техники, большинство из них — боевые машины пехоты (213) и автомобили (210). В сумме за время боев на курском направлении ликвидировано свыше 52450 захватчиков.