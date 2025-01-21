Российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Русское Поречное в Курской области обнаружили в подвалах жилых домов тела замученных и убитых мирных жителей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Преимущественно среди них — ни в чем неповинные люди пожилого возраста, которые при всем желании не смогли бы дать отпор вооруженным и подготовленным боевикам!» — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что украинские националисты подвергли стариков жестокому обращению, связав их, а затем оставили в подвалах на верную гибель. По словам врио главы региона, случившееся является геноцидом и преступлением против человечества.

В отношении боевиков ВСУ было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть).

Хинштейн добавил, что правительство региона окажет семьям погибших все необходимую помощь. Однако ситуация на фронте не позволяет в настоящее время эвакуировать тела мирных жителей. Погибшие будут достойно похоронены, как только позволит обстановка на линии боевого соприкосновения.

Ранее бойцы ВС РФ стали активно использовать новую тактику в Курской области. Она позволяет российским солдатам отрезать путь украинских военных до линии боевого соприкосновения.