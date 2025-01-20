Российские военные применили новую тактику на курском направлении
ВС РФ стали активно использовать новую тактику на курском направлении. Она позволяет им отрезать путь украинских военных до линии боевого соприкосновения, сообщает SHOT.
Теперь солдаты ВСУ попросту не могут сменить на фронте измотанных сослуживцев. Планы срывают российские операторы дронов. Они заходят с флангов и уничтожают подкрепление украинской армии.
Дело в том, что на подходах к позициям нет станций РЭБ, не работает ПВО. В результате новой тактики ВС РФ украинские бойцы несут большие потери. Выжившие убегают обратно в леса и так и не добираются до целей.
Ранее командир штурмового отряда спецназа «Ахмат» Рустам Солтаев с позывным Горец заявил, что недооценивать армию Украины неправильно. По его словам, против российских войск сражаются «очень серьезные ребята».