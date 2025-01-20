Командир штурмового отряда спецназа «Ахмат» Рустам Солтаев с позывным Горец заявил, что недооценивать армию Украины неправильно. По его словам, против российских войск сражаются «очень серьезные ребята», сообщает NEWS.ru .

Боец также заметил, что в ВС Украины служат наемники из разных стран — Грузии, США, Польши и других. Хотя иностранные «солдаты удачи» и пытаются сбегать при малейшей перспективе плена, в целом в украинских войсках служат «серьезные» бойцы.

«И очень неправильно недооценивать ВСУ в целом. Против нас стоят очень серьезные ребята», — полагает Горец, воюющий на курском направлении.

Штурмовик также считает, что украинского президента Владимира Зеленского ждет печальная судьба. Глава Украины не должен был «слушаться Штаты» и допускать конфликт с Россией, уверен Горец.

Солтаев добавил, что в условиях СВО российским военным необходимо быть собранными и не сомневаться в правильности своих действий.

«Мы защищаем родину. И, как всегда говорит Апти Аронович (Алаудинов — генерал-майор, командир спецназа „Ахмат“, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ — ред.), победа будет за нами. Я тоже абсолютно уверен в этом», — подчеркнул Горец.