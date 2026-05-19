В ФРГ хотят обвинить Россию в том, что украинские дроны залетают в страны Балтии

В Германии заявили, что украинские беспилотники залетают на территорию стран Балтии, потому что Россия использует средства радиоэлектронной борьбы с БПЛА, сообщает «BILD на русском» *.

Во вторник истребители НАТО сбили украинские дроны над странами Балтии. Так, один БПЛА был ликвидирован над озером Выртсъярв в Эстонии. Местные издания со ссылкой на министра обороны страны Ханно Певкура заявили, что дрон летел на Россию.

Кроме того, 19 мая воздушную тревогу из-за дронов поднимали в Латвии. На востоке страны останавливали движение поездов.

После этих инцидентов Киев заявил, что дроны могут залетать в страны Балтии из-за российских систем РЭБ. В частности министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предположил, что Россия отклоняет украинские дроны от целей, создавая помехи в сигналах.

Эксперт по дронам Ульрике Франке не исключает, что украинские беспилотники могут залетать в страны Балтии из-за российских средств РЭБ. При этом, по ее словам, пока неясно, просто ли беспилотники сбиваются с курса или их «специально направляют в сторону территории НАТО».

Между тем в СВР РФ предупредили, что Украина может атаковать РФ дронами с территории Латвии. В ведомстве добавили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии известны, а статус члена НАТО не освобождает от ответственности за пособничество.

* «Bild на русском» признан в России иностранным агентом.

