Украине готовятся отдать 2,1 млрд евро из замороженных активов России

Каллас заявила о планах отдать Украине 2,1 млрд евро из замороженных активов РФ

Евросоюз планирует до конца апреля передать Киеву 2,1 млрд евро доходов от замороженных активов России, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции после заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе. По ее словам, транш предоставят поэтапно, сообщает ТАСС .

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила что, властям удалось разморозить примерно 50% активов российских физических и юридических лиц, заблокированных на Западе.

Согласно опросам, 79% республиканцев в США высказались против оказания помощи Украине. Почти столько же (83%) демократов, наоборот, выступили за продолжение помощи украинцам.

Между тем Минобороны РФ сообщило о двух новых атаках ВСУ по объектам российской энергетики.

