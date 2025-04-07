Почти 80% республиканцев в США высказались против оказания помощи Украине

Почти 80% республиканцев в США выступают против оказания финансовой помощи Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос Wall Street Journal.

«83% демократов поддержали продолжение финансовой помощи США Украине для обороны от России, в то время как 79% республиканцев выступили против этого», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Кремля по итогам телефонных переговоров 18 марта сообщили, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом заявил о том, что для достижения мирного решения ситуации вокруг Украины необходимо полностью прекратить военную помощь Киеву.

Украинский президент Владимир Зеленский столкнулся со сложным кейсом, один из вариантов которого предполагает отказ от подписания сделки с США по металлам. Однако в таком случае он может лишиться всей военной помощи США, рассказал РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.