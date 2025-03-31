Политолог: Зеленский может лишиться помощи от США при разрыве сделки по металлам

Украинский президент Владимир Зеленский столкнулся со сложным кейсом, один из вариантов которого предполагает отказ от подписания сделки с США по металлам. Однако в таком случае он может лишиться всей военной помощи США, рассказал РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

По словам эксперта, с одной стороны, Зеленскому не стоит вызывать очередной гнев американского лидера Дональда Трампа, с другой — ему нужно отказаться от подписания откровенно кабального для Украины соглашения по металлам. Но при разрыве сделки он может лишиться поддержки США.

«В СМИ все чаще появляются прогнозы, что на Украине уже в этом году могут состояться президентские выборы. Если Зеленский все-таки подпишет сделку, его оппоненты припомнят ему, на какую зависимость от США он обрек Украину», — отметил Аджамян.

Эксперт считает, что это сильно ударит по рейтингам политика, а, значит, шансы на победу в гипотетической президентской гонке резко уменьшатся.

Что касается предполагаемой реакции Трампа, то тут, по словам политолога, нужно учитывать, что он не только связывает внешнюю политику с экономической выгодой, но и пытается выстроить имидж миротворца, особенно в контексте украинского кризиса. Пока у него это получается с переменным успехом.

Несмотря на «энергетическое перемирие», которое преподносилось как большой успех дипломатии Трампа, Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, сказал Аджамян.

На данный момент выходит, что у Трампа не получается ни стать миротворцем, ни заключить выгодную сделку для США, считает эксперт. Политолог отметил, что виной всему — Зеленский.

«Если казус с выходкой украинского лидера в Белом доме повторится, полагаю, что Незалежная может лишиться если не всей, то значительной поддержки со стороны Штатов. Не думаю, что Трампу захочется выглядеть политиком, который готов бесконечно давать новый шанс тому, кто этого не достоин», — заключил Аджамян.