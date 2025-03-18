Путин обозначил ключевое условие для мирного разрешения конфликта в Украине

Президент России Владимир Путин в разговоре с лидером США Дональдом Трампом заявил, что для достижения мирного решения ситуации вокруг Украины необходимо полностью прекратить военную помощь Киеву. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонной беседы двух глав государств.

В сообщении подчеркивается, что «ключевым условием для предотвращения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву».

Путин также отметил, что прекращение огня невозможно без контроля по всей линии боевого соприкосновения, а также без остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.

Российский лидер выразил обеспокоенность серьезными рисками, связанными с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые соглашения.

Телефонная беседа Путина и Трампа состоялась вечером 18 марта, она длилась порядка 2,5 часов.