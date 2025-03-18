Песков: телефонный разговор Путина и Трампа завершился

Телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, подошел к концу. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разговор завершился», — сказал он.

Президенты общались около 2,5 часов. Это общение стало продолжением предыдущей беседы, состоявшейся 12 февраля, после трехлетнего перерыва в диалоге между двумя странами.

В рамках февральских договоренностей прошли высокоуровневые российско-американские переговоры в Саудовской Аравии, где обсуждались ключевые вопросы, включая восстановление двусторонних отношений и урегулирование конфликта на Украине.