Власти Челябинской области опровергли новости о закрытой в квартире пенсионерке

Сведения о пожилой жительнице челябинского поселка Чурилово, которую родственники якобы насильно удерживают взаперти, не соответствуют реальному положению дел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства социальных отношений Челябинской области.

Поводом для разбирательства стали публикации о 75-летней Галине. Местные жители утверждали, что близкие заперли бабушку на замок, из-за чего пенсионерка вынуждена выпрашивать еду и воду у прохожих через балконные двери, а из самого жилья по подъезду расползаются тараканы.

В региональном министерстве уточнили, что 8 октября сотрудники управления социальной защиты и центра комплексного обслуживания населения лично выезжали по указанному адресу. Пожилая горожанка отказалась пускать специалистов внутрь и общалась с балкона.

Женщина заверила проверяющих, что никто ее силой не удерживает. Она непрерывно поддерживает связь с родной дочерью, а в квартире внука находится временно, пока в ее личной квартире идут ремонтные работы.

Ранее РЕН ТВ сообщал о тревоге жильцов челябинского дома, которые вынуждены подкармливать соседку. Внук пенсионерки якобы пояснял, что имеет статус инвалида и физически не справляется с полноценным уходом. В свою очередь помогающая семье соседка заявляла, что Галина перенесла два инсульта, сама просит закрывать входную дверь во избежание дезориентации на улице, обеспечена уходом и питанием. Также женщина призвала прекратить травлю в интернете и дать человеку спокойно жить.

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