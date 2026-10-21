Рэпер ST выступил с концертами в Донбассе

Рэпер Александр Степанов, известный как ST, приехал в Донбасс, чтобы выступить с концертами в блиндажах для бойцов СВО. Об этом артист рассказал в социальных сетях.

ST побывает в Мариуполе, Донецке и Луганске. Он написал, что уже выступил в блиндажах и не только, погулял по осенним паркам, провел открытые встречи с молодежью, посмотрел красивые закаты. Он успел даже больше, чем планировал.

«Кому-то эти песни дарят частичку дома, кому-то необходимую поддержку и чувство единения, столь необходимое в любое время и особенно сейчас», — написал ST.

Он также опубликовал фотографии, сделанные напротив «Азовстали» и въездной стелы Мариуполя.

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