Российские войска уничтожили логистический центр и сухогруз на Украине
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские солдаты в дневные часы продолжили серию атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на порты и транспортные артерии Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Удар нанесли по крупному распределительному терминалу «Эпицентр-К». Он расположен в городе Ровно.
Указанную площадку Украина использовала для накопления, складирования и дальнейшей отправки партий снабжения боевым частям.
Также в море под удар попал грузовой сухогруз. Судно держало курс в сторону акватории порта «Черноморск», имея на борту крупную партию грузов армейского назначения.
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