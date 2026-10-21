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Российские войска уничтожили логистический центр и сухогруз на Украине

Российские солдаты в дневные часы продолжили серию атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на порты и транспортные артерии Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар нанесли по крупному распределительному терминалу «Эпицентр-К». Он расположен в городе Ровно.

Указанную площадку Украина использовала для накопления, складирования и дальнейшей отправки партий снабжения боевым частям.

Также в море под удар попал грузовой сухогруз. Судно держало курс в сторону акватории порта «Черноморск», имея на борту крупную партию грузов армейского назначения.

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