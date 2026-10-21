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Россия и Китай начали совместную марсианскую миссию

Наука
Андрей Бакусов / Фотобанк Лори

Фото - © Андрей Бакусов / Фотобанк Лори

Россия и Китай приступили к созданию техники для изучения Марса в рамках совместной миссии, сообщает ТАСС.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов принял участие во встрече глав правительств России и Китая. В рамках мероприятия он заявил, что РФ и КНР будут создавать приборы и технику для изучения Марса.

«Мы начинаем совместную марсианскую миссию — изготовление приборов и техники для изучения Марса», — сказал он.

Ранее Баканов рассказал, что Россия продолжает лунную программу, включая исследовательские миссии и международный проект станции с Китаем и другими странами. На Луне планируют отработать технологии жизнеобеспечения, которые затем пригодятся для освоения Марса.

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