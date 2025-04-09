50% замороженных активов россиян удалось разблокировать к началу 2025 года
Эльвира Набиуллина: около 50% российских активов разморожено к началу 2025 года
Фото - © РИА Новости
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказала, что примерно половина заблокированных активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, была разморожена, сообщает «Царьград».
Она отметила, что к началу 2025 года появилась возможность разморозить примерно 50% активов, находившихся в собственности граждан и предприятий России.
Между тем Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ заявила, что ключевая ставка не будет высокой бесконечно.
Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов допустил замедление темпов инфляции.