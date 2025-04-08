Набиуллина: ключевая ставка не будет высокой бесконечно

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ заявила, что ключевая ставка не будет бесконечно на высоком уровне, сообщает ТАСС .

«Мы все-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным», — заявила Набиуллина.

Также глава ЦБ РФ отметила, что увеличение ключевой ставки до 21% позволило ослабить инфляционное давление на население и бизнес. Если бы ставку не подняли, то негативное воздействие инфляции на граждан и деловую среду было бы гораздо сильнее.

Ранее Набиуллина поделилась прогнозом ключевой ставки в 2025 году. Во время обсуждения в Госдуме была озвучена вероятность колебания ставки в диапазоне 19–22% с учетом потенциальной волатильности, обусловленной инфляционными рисками и внешними факторами.