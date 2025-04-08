Эльвира Набиуллина: повышение ключевой ставки до 21% смягчило влияние инфляции

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что увеличение ключевой ставки до 21% позволило ослабить инфляционное давление на население и бизнес, сообщает «Царьград» .

Глава Банка России на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме акцентировала внимание на том, что именно инфляция, а не рост ставок в большей степени сказывается на доходах и расходах людей и компаний.

Набиуллина пояснила, что если бы ключевую ставку не подняли до 21%, то негативное воздействие инфляции на граждан и деловую среду было бы гораздо сильнее.

«Без повышения ключевой ставки и граждане, и бизнес ощущали бы инфляцию на своих кошельках и издержках на порядок сильнее, чем сейчас. И инфляция, а не рост процентных ставок, съедает зарплаты, пенсии», — подчеркнула она.