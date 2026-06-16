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Чайка украла банан у ирландского теннисиста на матче «Челленджера» в Дублине

Чайка украла банан со скамейки ирландского теннисиста Конора Ганнона прямо во время матча первого круга турнира «Челленджер» в Дублине, сообщает РИА Новости .

24-летний ирландец обыграл представителя Австралии Бернарда Томича со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:1).

На опубликованных кадрах видно, как во время тай-брейка в первом сете на подаче Томича на корт прилетела чайка. Птица подошла к вещам Ганнона, схватила банан и улетела.

Ролик с пернатым злоумышленником завирусился в социальных сетях.

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