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Шерстяной каршеринг: в Приморье вороны стали ездить по лесу на кабанах

В Приморском крае заметили ворон, которые массово разъезжают по лесу на диких кабанах, сообщает Amur Mash .

На опубликованных кадрах видно, как пернатые садятся на спины кабанов, выдергивают шерсть и собирают мелкую живность.

Это редкий случай сосуществования, при котором оба вида извлекают выгоду, не создавая помех друг другу.

Ранее в Амурской области фотоловушка зафиксировала совместный ужин медведя и кабана. После плотного приема пищи косолапый развалился на земле.

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