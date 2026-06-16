Летчик и штурман погибли при крушении украинского Су-24 в Хмельницкой области Спецоперация сегодня в 21:47

Штурман и летчик погибли в результате крушения украинского бомбардировщика при выполнении боевого задания на территории Хмельницкой области, сообщает пресс-служба военно-воздушных сил страны.

Ранее стало известно о крушении истребителя ВСУ на западе Украины. Самолет рухнул вблизи населенного пункта Москалевка. «Около 19:16 произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко воздушных сил ВСУ», — говорится в сообщении. В ВВС Украины добавили, что в результате крушения экипаж бомбардировщика Су–24М погиб. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.