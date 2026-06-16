Сборная Ирана пожаловалась, что им приходится приезжать на игры в США из Мексики

Футболисты сборной Ирана жалуются на усталость из-за того, что им приходится приезжать на игры чемпионата мира в США из Мексики. Об этом в своем Telegram-канале рассказала журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Сборная Ирана переместила свой тренировочный лагерь в мексиканский Тихуану из-за напряженных отношений с США и проблем с визами для некоторых членов делегации. Однако, согласно результатам жеребьевки, все матчи группового этапа команде предстоит провести на территории Соединенных Штатов. Игроки вынуждены приезжать в день игры и практически сразу после ее завершения возвращаться обратно.

«Знаете, все складывается просто катастрофически — ситуация для нас неудачная. Но мы не ищем оправданий, а смотрим вперед и надеемся на успешное выступление в двух следующих матчах; мы сделаем все возможное ради наших болельщиков и постараемся подарить им радость», — заявил иранский форвард Мехди Тареми.

Автор одного из забитых мячей в ворота сборной Новой Зеландии Мохаммад Мохеби рассказал, что иранцам было бы комфортнее, если бы национальной команде позволили приезжать на игры заранее.

Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Иран оказался в группе G с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.