сегодня в 22:58

МИД: РФ в ответ на санкции Канады закрывает въезд для 103 канадских граждан

В ответ на канадские санкции Россия вводит запрет на въезд в страну для 103 граждан Канады, среди которых несколько десятков членов парламента, говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее стало известно, что Канада расширила антироссийские санкции, введя ограничения в отношении Московской, Восточной и Санкт-Петербургских фондовой, товарно-сырьевой и валютной бирж.

«В порядке реакции на ковровые антироссийские санкции кабинета Марка Карни <…> закрывается въезд в РФ на постоянной основе для 103 канадских граждан, деятельность которых, прежде всего в парламенте Канады, направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса нашей страны», — говорится в заявлении.

В российском дипломатическом ведомстве добавили, что Москва «традиционно уважительно относится к народу Канады», но не приемлет враждебную линию политической элиты страны.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.