В Костроме мужчина пытался заживо сжечь соседку

В Костроме мужчина украл телефон у соседки, а потом попытался сжечь ее, сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что 40-летний мужчина избил соседку по коммуналке и забрал у нее телефон стоимостью 13 тыс. рублей. Потом он вернулся, облил входную дверь горючей жидкостью, пригрозил женщинам убийством и устроил поджог. В это время в квартире были хозяйка телефона и ее мать.

Вмешался сосед, который вовремя потушил пожар.

Злоумышленника уже отправили под стражу.

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