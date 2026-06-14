14 кошек сгорели при пожаре в квартире в Волгограде

Четырнадцать кошек сгорели в результате возгорания в квартире в Волгограде. Жильцы многоэтажки винят во всем рабочих, ремонтировавших фасад, сообщает РЕН ТВ .

ЧП произошло 11 июня в жилом доме в Тракторозаводском районе. Подрядчики в процессе ремонта фасада проводили огневые работы. По словам очевидцев, после завершения работ не был обеспечен надлежащий контроль, что привело к пожару в квартире. В результате погибло 14 кошек, а огонь перебросился на соседние помещения.

Женщина, которая занимается передержкой, спросила у рабочих, не загорится ли ее имущество, но они проигнорировали ее и уехали.

При этом волгоградцы утверждают, что сотрудники МЧС прибыли на вызов без воды и долго не могли потушить пламя. В итоге сгорела 3-комнатная квартира, повреждена лоджия соседней квартиры, также задело несколько квартир сверху.

Ранее 19 собак погибли при пожаре в приюте для животных в Тверской области. Волонтеры утверждают, что это был поджог.

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