В Курской области в результате атак ВСУ пострадали 2 человека

ВСУ атаковали территорию Курской области с помощью дронов. В результате атак ранения получили 2 человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн на платформе «Макс».

Отмечается, что ВСУ атаковали автомобиль в селе Малое Солдатское в Беловском районе. В результате атаки 46-летний житель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и акубаротравму.

В результате другой атаки, направленной на частный дом, ранения получил 59-летний мужчина, у него слепые осколочные ранения.

Ранее пресс-служба министерства обороны России отчиталась об отражении попытки массированного воздушного удара БПЛА ВСУ.

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