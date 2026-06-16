Украина и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в оборонных инновациях
Французское государственное Агентство оборонных инноваций (AID) и украинский центр оборонных инноваций «Брэйв Уан» (Brave1) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС.
Стороны подписали соглашение в рамках международной выставки сухопутных вооружений «Евросатори-2026» (Eurosatory 2026), которая проходит в Парижском регионе.
Отмечается, что соглашение направлено на продвижение и разработку совместных инновационных технологических решений в интересах украинских и французских вооруженных сил.
Ранее аппарат директора Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовал рассекреченные документы, подтверждающие, что США помогли создать на Украине более 40 биолабораторий, связанных с американским военно-промышленным комплексом.
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