сегодня в 23:04

Украина и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в оборонных инновациях

Французское государственное Агентство оборонных инноваций (AID) и украинский центр оборонных инноваций «Брэйв Уан» (Brave1) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС .

Стороны подписали соглашение в рамках международной выставки сухопутных вооружений «Евросатори-2026» (Eurosatory 2026), которая проходит в Парижском регионе.

Отмечается, что соглашение направлено на продвижение и разработку совместных инновационных технологических решений в интересах украинских и французских вооруженных сил.

Ранее аппарат директора Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовал рассекреченные документы, подтверждающие, что США помогли создать на Украине более 40 биолабораторий, связанных с американским военно-промышленным комплексом.

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