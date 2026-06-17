Al-Hadath: беспилотник нанес удар по штабу иранских оппозиционных сил в Ираке
В ночь на среду беспилотник нанес удар по штаб-квартире оппозиционно настроенных отрядов Демократической партии Иранского Курдистана в Ираке, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Hadath.
«БПЛА нанес удар по штабу оппозиционной Демократической партии Иранского Курдистана (PDKI) в городе Кей Санджак в Иракском Курдистане», — говорится в сообщении.
При этом принадлежность беспилотника не уточняется.
Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф объявил о заключении мирного договора между США и Ираном. Соглашение подписано в онлайн-формате, а очная церемония пройдет 19 июня в Швейцарии.
Стороны договорились о немедленном и постоянном прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Посредники проведут серию встреч уже на этой неделе для обсуждения выполнения договоренностей.
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