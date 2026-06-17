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Росавиация: аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.