Прокуратура просит назначить для блогера Лерчек повторную судебную экспертизу

Прокуратура зарегистрировала и направила в столичный суд заявление о назначении блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) повторной комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы, сообщает ТАСС .

Также прокуратура просит проверить отца ее младшего ребенка Луиса Сквирччиариани.

По мнению одного из заявителей, «общественность возмущена» публикацией тренировок Лерчек в спортзале после операции на позвоночнике. Отмечается, что такие упражнения «не только противопоказаны, но и невозможны физически».

Ранее одна из посетительниц заметила больную раком Валерию Чекалину (Лерчек) в спортивном клубе и сфотографировала ее на телефон, после чего девушку выгнали и исключили из спортзала. Теперь она всячески проклинает блогершу.

Лерчек борется с раком желудка 4 стадии и проходит химиотерапию. Несмотря на болезнь, она продолжает работать.

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