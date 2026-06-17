Мошенники стали предлагать фейковые билеты на концерты ко Дню молодежи

Исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России адвокат Ирина Русина рассказала, что мошенники пытаются выманивать деньги у россиян, предлагая им якобы бесплатные билеты на концерты и мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, сообщает РИА Новости .

По словам эксперта, фейковые билеты и поддельные сайты мероприятий — это наиболее распространенная мошенническая схема ко Дню молодежи.

«Аферисты через сайты и социальные сети предлагают жертвам получить бесплатный билет, забронировать место, активировать QR-код или пройти регистрацию участника», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что мошенники подменяют QR-коды и ведут пользователей на фишинговые страницы. Риск выше при сканировании обычной камерой или сторонним приложением. Поддельный QR-код почти невозможно отличить от настоящего визуально.

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