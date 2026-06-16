Мошенники стали подменять QR-коды и переводить людей на фишинговые сайты

Мошенники подменяют QR-коды и ведут пользователей на фишинговые страницы. Риск выше при сканировании обычной камерой или сторонним приложением, сообщает RuNews24.ru .

Поддельный QR-код почти невозможно отличить от настоящего визуально. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович заявил, что защита зависит прежде всего от платежной дисциплины.

«Волна подмены QR-кодов уже не гипотетическая, а вполне реальная угроза. Основной риск возникает, когда пользователь сканирует код обычной камерой телефона или сторонним приложением. В этом случае проверка реквизитов практически отсутствует, что позволяет увести человека на фишинговую страницу. Визуально отличить поддельный код от настоящего почти невозможно», — отметил Якубович.

Эксперт советует оплачивать покупки только через встроенный сканер банковского приложения или Систему быстрых платежей, игнорировать QR-коды из писем и мессенджеров и всегда сверять имя получателя перед подтверждением.

«Человеческий фактор остается главным уязвимым местом. Поэтому проблема не в коде как таковом, а в отсутствии внятной государственной кампании по цифровой гигиене. Пока мы не научим людей отличать «белый» QR от «серого», мошенники будут пользоваться невнимательностью», — сказал Якубович.

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