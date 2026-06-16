Московская и Санкт-Петербургская биржи попали под санкции Канады

Канада расширила антироссийские санкции, введя ограничения в отношении Московской, Восточной и Санкт-Петербургских фондовой, товарно-сырьевой и валютной бирж, сообщает РБК .

Канадское правительство опубликовало соответствующий санкционный список. Судя по нему, страна также ввела ограничения против танкеров, перевозящих российский СПГ.

Кроме того, под санкции попали 7 физических и 29 юридических лиц. Это подразделение в структуре «Росатома» — «Росатом Энергетические проекты» — и его глава Андрей Рождествин, ООО «Уральский дизель-моторный завод», ООО «РУСТАКТ», гендиректор НПО «Молния» в составе концерна «Калашников» Ольга Соколова.

Накануне ЕС ввел допсанкции против РФ, включив в список более 80 лиц и организаций. В том числе в него попали компания «Лукойл — Западная Сибирь», генпрокурор РФ Александр Гуцан, российский адвокат и экс-омбудсмен Павел Астахов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.