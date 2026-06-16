Гонщицу-мажорку Мару Багдасарян могут признать банкротом

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Скандально известную гонщицу Мару Багдасарян могут признать банкротом из-за долгов перед ФНС, сообщает Telegram-канал «112».

Причиной стали налоговые штрафы девушки. Иск подала налоговая служба Кировской области, заседание должно состояться в июле.

Гонщица получила популярность благодаря многочисленным нарушениям ПДД. Багдасарян постоянно получала штрафы за свою экстремальную езду, а также ее пожизненно лишили прав.

Ранее Мара Багдасарян обратилась к властям с просьбой помочь ее отцу Эльмару. Она заявила, что его компанию разорили бывшие партнеры.

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