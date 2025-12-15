Мара Багдасарян обратилась к властям с жалобой на разорение бизнеса отца

Скандально известная гонщица Мара Багдасарян обратилась к властям с просьбой помочь ее отцу Эльмару. Она заявила, что его компанию разорили бывшие партнеры, сообщает aif.ru .

Мара Багдасарян, известная своими нарушениями ПДД и участием в громких авариях, опубликовала в социальных сетях обращение к властям. Она утверждает, что партнеры ее отца Эльмара Багдасаряна обманули его при продаже долей компании в 2021 году. По словам Багдасарян, покупатели обещали развивать бизнес, но вместо этого умышленно довели фирму до банкротства.

Гонщица отметила, что имеет юридическое образование, и подробно описала, как, по ее мнению, происходило «отмывание» денег и неуплата налогов новыми владельцами. Она подчеркнула, что действия партнеров нанесли серьезный ущерб бизнесу ее семьи.

Пользователи социальных сетей скептически отнеслись к обращению Багдасарян, указав на ошибки в тексте и неясность претензий к покупателям, поскольку отец добровольно продал свои доли. В комментариях также напомнили о прошлых нарушениях самой Мары Багдасарян и ее продолжающейся страсти к дорогим автомобилям, несмотря на пожизненное лишение водительских прав.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.