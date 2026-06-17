Пытавшийся заживо сжечь детей под Красноярском привлекался за убийство

Мужчина, который в Назаровском округе Красноярского края пытался сжечь четверых своих детей, ранее привлекался за убийство, но был признан невменяемым, сообщает ТАСС .

«Мужчина привлекался за убийство в 2005 году, но был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение», — сообщили в прокуратуре.

Житель Красноярского края поджег дом с четырьмя своими детьми внутри после ссоры с женой.

Мужчина с супругой нагрянул в гости к родственникам. Компания устроила посиделки с алкоголем. Во время застолья женщина заявила, что не хочет идти домой.

Тогда ее супруг ушел один. Дома он взял легковоспламеняющуюся жидкость, облил ей стену и поджег, после чего скрылся. При этом внутри находились четверо малолетних детей пары. Мужчина знал об этом. Детей спас сосед, который случайно проходил мимо.

Правоохранители задержали подозреваемого.

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