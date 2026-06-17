Власти Финляндии хотят разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране
Власти Финляндии хотят разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в республике. Голосование по соответствующему законопроекту должно состояться 17 июня, сообщает РИА Новости.
Власти Финляндии в опубликованном в апреле докладе по внешней политике и политике безопасности заявили, что страна не намерена размещать на своей территории ядерное оружие в мирное время и сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.
Ранее финский министр обороны Антти Хяккянен заявил о планах правительства разрешить ввоз и размещение ядерного оружия в стране, если того потребует оборона. Он уточнял, что в других случаях поставки такого вооружения будут запрещены.
Между тем финская оппозиция раскритиковала данные планы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также раскритиковал планы Финляндии по размещению ядерного оружия. Песков заявил, что эта идея приведет к эскалации напряженности в Европе.
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