Власти Финляндии хотят разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране

Власти Финляндии хотят разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в республике. Голосование по соответствующему законопроекту должно состояться 17 июня, сообщает РИА Новости .

Власти Финляндии в опубликованном в апреле докладе по внешней политике и политике безопасности заявили, что страна не намерена размещать на своей территории ядерное оружие в мирное время и сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.

Ранее финский министр обороны Антти Хяккянен заявил о планах правительства разрешить ввоз и размещение ядерного оружия в стране, если того потребует оборона. Он уточнял, что в других случаях поставки такого вооружения будут запрещены.

Между тем финская оппозиция раскритиковала данные планы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также раскритиковал планы Финляндии по размещению ядерного оружия. Песков заявил, что эта идея приведет к эскалации напряженности в Европе.

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