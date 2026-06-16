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В Брянской области при атаке ВСУ на машину скорой помощи пострадали 3 человека

В Брянской области ВСУ атаковали машину скорой помощи, которая ехала на вызов, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в МАКС.

Вооруженные силы Украины нанесли удар в деревне Кветунь Трубчевского района. В результате атаки пострадали фельдшер, водитель и медсестра.

По словам Ковальчука, пострадавшие госпитализированы, медсестре оказана необходимая медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.

Он сообщил также, что В селе Чуровичи Климовского района ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущийся гражданский автомобиль. В результате этой атаки пострадали водитель и пассажирка. Пострадавших госпитализировали.

Ранее ВСУ ударили по мирным жителям в Брянской области. Погибли три человека.

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