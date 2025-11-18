Сбит второй беспилотник, пытавшийся атаковать столицу

сегодня в 18:53

Система ПВО министерства обороны РФ сбила еще один дрон, который пытался атаковать Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков БПЛА.

Ранее ПВО ликвидировала один дрон, который летел на мегаполис.

Столичный аэропорт Внуково временно закрыт на взлет и посадку воздушных судов. Такое решение приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.