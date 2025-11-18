Аэропорт Внуково закрыли на взлет и посадку
Фото - © Медиасток.рф
Аэропорт Внуково временно закрыт на взлет и посадку воздушных судов, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в личном Telegram-канале. Перед этим московские власти проинформировали, что столицу пытаются атаковать БПЛА.
«Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации.
Цель введенных ограничений — обеспечение безопасности полетов гражданских авиалайнеров.
Между тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что военные сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков дрона работают экстренные службы.
