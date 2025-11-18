сегодня в 18:44

Аэропорт Внуково закрыли на взлет и посадку

Аэропорт Внуково временно закрыт на взлет и посадку воздушных судов, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в личном Telegram-канале. Перед этим московские власти проинформировали, что столицу пытаются атаковать БПЛА.