БПЛА попытался атаковать Москву

сегодня в 18:29

Российские военные уничтожили беспилотник, пытавшийся атаковать Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном Telegram-канале .

Дрон удалось сбить силами противовоздушной обороны ВС России. Информации о наличии разрушений не поступало.

За прошлую ночь над Россией уничтожили 31 беспилотник самолетного типа. Большинство из них сбили над Воронежской и Тамбовской областями, сообщало Минобороны.

Ранее в Госдуме ответили на вопрос об отключении мобильного интернета в Москве из-за атак БПЛА.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.