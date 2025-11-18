ПВО перехватила 31 украинский беспилотник над Россией ночью
Прошлой ночь уничтожили 31 дрон противника самолетного типа над восемью регионами страны, сообщает пресс-служба министерства обороны.
БПЛА сбили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).
По 10 аппаратов ликвидировали над Воронежской и Тамбовской областями, по три — над Ростовской и Ярославской областями, два — над Смоленской областью, по одному — над Брянской, Курской и Орловской областями.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки беспилотника на торговый центр в Короче пострадали два человека.
