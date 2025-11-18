Двое человек пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

В результате атаки беспилотника ВСУ на торговый центр в Короче Белгородской области пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Один из пострадавших доставлен в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии с диагнозом «отравление угарным газом и ожоги дыхательных путей». Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Второй пострадавший — сотрудник МЧС, получивший ожоги лица, рук и ног во время тушения пожара, возникшего после попадания беспилотника. Его также госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.