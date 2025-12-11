Самолет Пашиняна не смог сесть в Москве из-за атаки беспилотников

Из‑за закрытого воздушного пространства самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в столице, он ушел на запасной аэродром, сообщает Baza .

Борт армянского лидера ACJ319 почти час кружил над Тверской областью. Он ждал разрешения на посадку, но лайнер так и не получил его. Самолет отправили в петербургский аэропорт Пулково, где он приземлился в районе часа ночи.

Пашинян летел в российскую столицу после визита в Германию. Он планировал принять участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС.

Из-за атаки БПЛА прошедшей ночью и утром в аэропортах Московского региона отменили, перенесли или отправили на посадку в другую воздушную гавань около 300 рейсов. Часть принял петербургский аэропорт.

Всего ночью сбили 287 украинских беспилотников над субъектами РФ, из них 40 — над Московским регионом.

