Студенты из Одинцовского округа посетили музей в парке Патриот

Студенты Одинцовского техникума 12 мая посетили музейный комплекс «1418 шагов к Победе» в парке «Патриот» в рамках празднования 81-й годовщины Победы и Года единства народов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обучающиеся по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» познакомились с экспозицией, посвященной событиям Великой Отечественной войны. Современные технологии позволили им глубже прочувствовать атмосферу военного времени, узнать о солдатском быте и пережить вместе с героями войны момент Победы.

Ранее студенты Краснознаменского филиала Одинцовского техникума приняли участие в праздничном концерте на площадке выставочного центра «ВОЛИН-ЭКСПО». Они представили два танцевальных номера — вальс и народный танец.

Концерт стал напоминанием о преемственности поколений и важности сохранения исторической памяти, а также о значении подвига народа в годы войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.