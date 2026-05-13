В Коломне ремонтируют 1,5 км улицы Астахова

Ремонт региональной улицы Астахова продолжается в Коломне 13 мая. Работы на участке протяженностью почти 1,5 километра выполняет ГБУ МО «Мосавтодор» в рамках программы обновления дорожной сети 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Улица Астахова относится к региональной дорожной сети и является важной транспортной артерией округа. Дорожным рабочим предстоит обновить почти 1,5 километра асфальтового покрытия.

Ремонт включен в программу модернизации дорожной инфраструктуры Коломны. В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в округе планируют привести в порядок восемь участков региональных дорог общей протяженностью более 30 километров. Самым крупным объектом станет участок длиной 13,7 километра на трассе «Егорьевск — М-5 «Урал»».

«Важно, что при ремонте используются современные износостойкие смеси А16-Вн и ЩМА-16 — это позволит увеличить срок службы покрытия и повысить безопасность для водителей», — отметили в управлении благоустройства и дорог администрации городского округа Коломна.

Всего в 2026 году в Коломне и Озерах планируется отремонтировать более 70 километров региональных и муниципальных дорог, включая городские улицы, сельские проезды и загородные трассы.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.