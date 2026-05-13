Коммунальщики начали сезон покоса травы в Клину

Работники «Чистого города» приступили к плановым сезонным работам. 13 мая они покосили траву в Бородинском проезде. В ближайшие дни работы также проходят на Советской площади, улицах Мира и Гагарина, а также во всех скверах округа. Покос ведется не только в черте города, но и в других населенных пунктах городского округа.

«Мы проводим работы не только в черте города, но и по всему городскому округу. В данный момент это подстригание травы на Бородинском проезде и Советской площади. Также регулярно косим на улице Мира, Гагарина и во всех скверах», — рассказал мастер «Чистого города» Виталий Никитин.

По нормативу высота травы не должна превышать 5 сантиметров, поэтому участки обрабатывают циклично — примерно раз в две недели. В отделе работают 15 сотрудников по стандартному графику пятидневной рабочей недели. В распоряжении специалистов — 10 газонокосилок мощностью около 5 киловатт и 15 триммеров. Газонокосилки используют для больших площадей, триммеры — для труднодоступных мест.

Коммунальщики отмечают, что основную опасность во время покоса представляет бытовой мусор. Банки и упаковка в траве незаметны, однако при скорости вращения режущего инструмента до 10 000 оборотов в минуту посторонние предметы могут отскочить и травмировать как работников, так и прохожих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.