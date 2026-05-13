В Химках прошла акция «Вальс Победы» к 9 Мая

Патриотическая акция «Вальс Победы», посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла 12 мая у театра «Наш Дом» в Химках. В мероприятии приняли участие жители разных поколений и муниципальные депутаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадь перед театром «Наш Дом» превратилась в танцевальную площадку победного мая 1945 года. Здесь состоялся костюмированный бал под открытым небом: артисты вышли в гимнастерках, пилотках и платьях сороковых годов. Под живое исполнение военных мелодий участники и зрители кружились в вальсе, воссоздавая атмосферу легендарного дня.

К собравшимся обратилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Мы не имеем права забывать о цене мира, о подвиге тех, кто приближал Победу. Такие мероприятия особенно важны сегодня, ведь они напоминают каждому из нас о значении мира, героизма и преемственности поколений», — отметила Инна Монастырская.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул значимость патриотического воспитания молодежи.

«В условиях современных вызовов особенно важно воспитывать в молодом поколении чувство патриотизма. Мы должны показывать молодежи, на кого равняться и чью славу беречь. „Вальс Победы“ — яркий пример того, как история оживает в настоящем», — подчеркнул Валентин Герасимов.

Депутат Наталья Каныгина напомнила, что акция стала частью масштабной патриотической работы в округе. В Химках регулярно проводят тематические встречи, уроки мужества и культурные мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.