В Одинцове 20 мая пройдет встреча с главой магистратуры МГИМО

Встреча с руководителем магистерской программы МГИМО «Психология управления и социальных коммуникаций» Анастасией Карпенко состоится 20 мая в Одинцове. Участникам расскажут о структуре обучения, правилах поступления и формате занятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие пройдет на площадке Одинцовского кампуса МГИМО. Перед абитуриентами выступит заведующая кафедрой общей и социальной психологии МГИМО, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Анастасия Карпенко.

На встрече подробно разберут содержание магистерской программы «Психология управления и социальных коммуникаций», перечень дисциплин и особенности учебного процесса. Также гости смогут задать вопросы о поступлении и формате обучения.

Кроме того, участники познакомятся с преподавательским составом и посетят кампус, где проходят занятия. Встреча начнется в 18:30 по адресу: Одинцово, улица Новоспортивная, дом 3. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.