Группировка российский войск «Центр» освободила от украинских формирований населенный пункт Воздвиженка в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Российские военные также вступили в бои с ВСУ на подступах с северной и западной сторон к населенному пункту Великие Новоселки. В силовых структурах России отметили, что данный населенный пункт — последний крупный укрепрайон ВСУ на южно-донецком направлении.

Борьба идет и в Часовом Яре за стратегическую возвышенность в центре. Параллельно ВС РФ атакуют последний значимый оборонительный рубеж Торецка — шахту «Торецкая».

Ранее российские военные в ответ на обстрелы ATACMS со стороны ВСУ нанесли удар по объектам ВПК Украины и конструкторскому бюро «Луч». Как уточнили в Минобороны, цели ударов достигнуты.