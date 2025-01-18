ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины и конструкторскому бюро «Луч»

Вооруженные силы РФ в ответ на обстрелы ATACMS со стороны ВСУ нанесли удар по объектам ВПК Украины и конструкторскому бюро «Луч», сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, цели ударов достигнуты.

Данное предприятие производило ракеты «Нептун» и снаряды РСЗО «Ольха». Удары были нанесены в ответ на обстрелы инфраструктуры в Белгородской области западным оружием.

Кроме того, российские войска освободили населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР, сообщили в МО РФ.